طبيبة: الالتزام ببرتكول العلاج ضد كورونا أفضل من الحصول على اللقاح (فيديو)
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة مها جعفر، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب قصر العيني، إن هناك أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا وكونوا أجسام مضادة، وآخرون أصيبوا بالكورونا وأجسامهم لم تكون أجسام مضادة.
وأشارت "مها"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك متابعة للمتعافين من الكورونا، ووجدوا أن الأجسام المضادة بدأت تختفي من الجسم بعد من 3 إلى 6 شهور من التعافي، منوهة بأن هذا لا يعني أن الجسم ليس لديه أجسام مضادة ولكن قد يكون هناك خلايا أخرى قادرة على مواجهة الفيروس إذا أصيب الجسم به.
وأضافت أن اللقاحات المطروحة ضد فيروس كورونا تم إجازتها بشكل طارىء، وهذا يعني أنه ليست كل الأعراض معروفة، لافتا إلى أن بروتكول العلاج المصري ناجح جدا، معتبرة أن الالتزام ببروتكول العلاجي أفضل من الحصول على اللقاح، خاصة وأنه ليس معروفا مدة الوقاية التي يوفرها اللقاح.
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