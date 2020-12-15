عبد الرؤوف: الزمالك سيعاني بعد رحيل مرتضي منصور

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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أكد أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك السابق، أن النادي الأبيض سيواجه صعوبات كبيرة بعد رحيل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وقال عبدالرؤوف، في حواره مع كريم خطاب، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “أنا واحد من ضحايا 2005، وكانت فترة صعبة جدا على الجمهور والنادي، كان هناك انهيار".

وأضاف :"الرؤية الآن ليست واضحة، وقلق الجمهور أمر طبيعي، والوضع بعد رحيل مرتضى منصور سيشهد صعوبة ".

وتابع :" مهم توافر الأموال لكي تنجح اي منظومة بصرف النظر عن الأسماء، على سبيل المثال أمير مرتضى منصور لم يكن اسم كبير في الكرة ولكن توفر له مال فاستطاع استغلال ذلك بشكل افاد الفريق".

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