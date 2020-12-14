كورونا يحرم كبار الدوري الإنجليزي من جماهيرهم

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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 باتت جميع أندية كرة القدم في لندن مطالبة مجددا بخوض المباريات التي تستضيفها على ملاعبها دون حضور جماهير بعد تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الإنجليزية.

وبعد تزايد أعداد المصابين بالعدوى في لندن، رفعت العاصمة الإنجليزية خطر عدوى فيروس كورونا إلى المستوى الثالث، مما يعني عدم إقامة الفعاليات الرياضية في حضور الجماهير.

وتعتبر هذه الخطوة ضربة قوية للأندية بعد أن سمح لها في الثاني من ديسمبر الجاري بحضور أالفي مشجع في المباراة.

وذكر نادي ارسنال عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "نشعر بالإحباط للتأكيد على عدم قدرتنا استقبال الجماهير في استاد الإمارات خلال مباراتنا أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي قبل الإعلان عن القرار أن حرمان الأندية من جماهيرها خلال المباريات يعد خسارة.

وأوضح لامبارد "أشعر ببعض خيبة الأمل.. الجماهير عادت حينما كنا في المستوى الثاني لخطورة العدوى، ينبغي أن يكون المجال متكافئا".

وأضاف "لقد رأينا داخل الملعب المساندة التي تقوم بها الجماهير وما تفعله خلال المباريات".

وأشار "لا أقول للحكومة ما عليها فعله لكن في نفس الوقت أعتقد أننا نستطيع السيطرة على الفي مشجع داخل الملعب ، إذا كان يسري عليهم هذا المستوى من القيود ، بهدف الحفاظ على سير الأمور".

ويسري هذا القرار على أندية توتنهام وتشيلسي وارسنال وويستهام يونايتد وكريستال بالاس وفولهام.

وباتت أندية ليفربول وإيفرتون وساوثهامبتون وبرايتون هي الوحيدة المسموح لها بحضور ألفي مشجع خلال المباريات التي تقام على ملاعبها.

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