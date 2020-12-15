انقلاب مقطورة محملة البنزين بطريق السويس الصحراوي

كشف مصدر أمني حقيقة انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية، حيث بدأت الواقعة أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من المواد البترولية "بنزين" بطريق القاهرة السويس الصحراوى (الطريق الداعم) في الاتجاه القادم من القاهرة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.





وأضاف المصدر، أن عجلة القيادة اختلت بيد قائدها ما أدى إلى انقلابها بالطريق، و نتج عن ذلك اشتعال السيارة، وإصابة قائدها وأحد الأشخاص كان برفقته، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.



