داعية: من يتحدث بأن التعدد في الزواج "سنة" لديه سُعار جنسي

قال الدكتور احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن، إن الأصل في الإسلام عدم التعدد في الزواج، ومن يتزوج كثيرًا بحجة أن هذا الأمر سنة، يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، معقبًا: "من يقول ذلك يعاني من سعار جنسي".





وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن التعدد في الزواج إذا كان سنة، لما كان قد تركه الإمام علي بن أبي طالب والكثير من الصحابة، مشيرًا إلى أن الشافعية والحنابلة أكدوا أن الأصل في الزواج هو الزواج بواحدة.



