استشاري في لندن: لا يوجد دليل على عدم فعالية لقاح كورونا على السلالة الجديدة
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:28 ص
شيماء حسن
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قال حاتم عبد الله سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إنه حتى الآن لا يوجد دليل على عدم فعالية لقاح فيروس كورونا على السلالة الجديدة.
وأضاف "سليمان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن زيادة أعداد الإصابات والوفيات في لندن خاصة في الجنوب بسبب التحورات التي حدثت للفيروس.
وأشار استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إلى أن قرار بريطانيا بالإغلاق يرجع إلى محاولاتها في السيطرة على تصارع الحالات خاصة في فصل الشتاء، موضحًا أن التحولات في فيروس كورونا ليست الأولى ولكنه تحور بشكل مستمر، لافتا إلى أن عدد الحالات الحرجة في الموجة الثانية للفيروس قلت بصورة كبيرة عن الموجة الأولى ولكن مازال الفيروس ينتشر بصورة كبيرة.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 122086 حالة من ضمنهم 105132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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