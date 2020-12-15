استشاري في لندن: لا يوجد دليل على عدم فعالية لقاح كورونا على السلالة الجديدة

قال حاتم عبد الله سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إنه حتى الآن لا يوجد دليل على عدم فعالية لقاح فيروس كورونا على السلالة الجديدة.





وأضاف "سليمان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن زيادة أعداد الإصابات والوفيات في لندن خاصة في الجنوب بسبب التحورات التي حدثت للفيروس.





وأشار استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إلى أن قرار بريطانيا بالإغلاق يرجع إلى محاولاتها في السيطرة على تصارع الحالات خاصة في فصل الشتاء، موضحًا أن التحولات في فيروس كورونا ليست الأولى ولكنه تحور بشكل مستمر، لافتا إلى أن عدد الحالات الحرجة في الموجة الثانية للفيروس قلت بصورة كبيرة عن الموجة الأولى ولكن مازال الفيروس ينتشر بصورة كبيرة.



