"شيراز" تكشف كواليس مشاركتها في "ما وراء الطبيعة"

قالت "شيراز"، الطفلة ريم عبدالقادر بطلة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، إنها شاركت في أحد الإعلانات وهى في عمر صغير، ولكن لا تتذكر كواليسه، مضيفة:" ماما عمرها ما تدخلني تمثيل غصب عني.. ولكن لا أتذكر كواليس دخولي مجال التمثيل".





واضافت "شيراز" خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، أن كانت تذهب مع أخوتها إلى مواقع التمثيل، وربما ساعدها ذلك على الاحتكاك بالمهنة بشكل أكبر.





وعن كواليس مشاركتها وتمثيلها في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، قالت: "أنا بمثل لوحدى.. وحصلت على أوراق المسلسل، ولكن شقيقتى ساعدتني في ذلك.. وفوجئت بدورى وما قدمته على الشاشة".





ما وراء الطبيعة، مسلسل مصري من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.





وبحسب صناع العمل فإن سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" لم تصدر بترتيب زمني، وكى يتم وضع المسلسل فى التسلسل الزمنى الملائم، كان يجب على مؤلفي السيناريو اللجوء إلى نقطة انطلاق محددة، ووقع الاختيار على عيد ميلاد رفعت إسماعيل الأربعين، ومن هنا شرعوا في كتابة الموسم الأول من (ما وراء الطبيعة)، والذي يأخذ المشاهدين في رحلة عبر ٣ خطوط زمنية: مغامرات رفعت إسماعيل كرجل بالغ، ورحلة من الحنين إلى الماضي عبر استعراض طفولته، وخط ثالث يذهب أبعد من ذلك لنستكشف أصل تعلقه بالوقائع الخارقة للطبيعة وكيف كانت البداية.



