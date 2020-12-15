بالصور .. السيطرة على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الإثنين، على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.



