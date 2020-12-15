بالصور .. السيطرة على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بقليوب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:45 ص
جانب من الحريق
جانب من الحريق
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الإثنين، على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
بالصور .. السيطرة على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بقليوب
بالصور .. السيطرة على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بقليوب
بالصور .. السيطرة على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بقليوب
بالصور .. السيطرة على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بقليوب
بالصور .. السيطرة على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بقليوب
بالصور .. السيطرة على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بقليوب

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