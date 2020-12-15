وزير الرياضة يكشف مفاجأة: "ابني ضمن فريق المنتخب المصري بتونس.. ومسألتش عليه"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:43 ص
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه في تواصل مستمر مع السفير المصري في تونس للاطمئنان على وضع البعثة المصرية لمنتخب الشباب بعد إصابة 18 فرد من البعثة بفيروس كورونا.

وأضاف "صبحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "لو هنروح نجيب ولادنا جري مش هنتأخر"، مؤكدا أن صحة أفراد البعثة هى الأولوية الأولى لدى الدولة عند إتخاذ أي قرار.

وكشف وزير الشباب والرياضة، أن نجله ضمن فريق المنتخب في تونس، معقبا: "ابني في المنتخب ومش قلقان خالص.. ومسألتش هو مصاب ولا لاء، زيه زيهم أنا بسأل عن ولادي كلهم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الشباب والرياضة منتخب تونس بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أحمد كريمة لـ "الإبراشي": والله لن تنتزع مني فتوى تخالف شرع الله

منذ 42 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 9 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 23 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يحضر مبارة الأهلي والترجي

وزير الشباب والرياضة: نتمنى العودة من تونس بكأس إفريقيا وهذه رسالتي للاعبي الأهلي

وزير الرياضة والسفير التونسي يتابعان أخر استعدادات مباراة مصر وتونس

الجرئ يتواصل مع سفير تونس للإطمئنان على الترتيبات

وزيرا التعليم العالي والرياضة يدعمان منتخب الجامعات في أبو ظبي

وزير الشباب: فوز منتخب كرة اليد بأمم أفريقيا له طعم خاص (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان