وزير الرياضة يكشف مفاجأة: "ابني ضمن فريق المنتخب المصري بتونس.. ومسألتش عليه"
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:43 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه في تواصل مستمر مع السفير المصري في تونس للاطمئنان على وضع البعثة المصرية لمنتخب الشباب بعد إصابة 18 فرد من البعثة بفيروس كورونا.
وأضاف "صبحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "لو هنروح نجيب ولادنا جري مش هنتأخر"، مؤكدا أن صحة أفراد البعثة هى الأولوية الأولى لدى الدولة عند إتخاذ أي قرار.
وكشف وزير الشباب والرياضة، أن نجله ضمن فريق المنتخب في تونس، معقبا: "ابني في المنتخب ومش قلقان خالص.. ومسألتش هو مصاب ولا لاء، زيه زيهم أنا بسأل عن ولادي كلهم".
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