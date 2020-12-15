سفير مصر في تونس: لاعبو منتخب الشباب بخير.. وربيع ياسين بصحة جيدة
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:14 ص
شيماء حسن
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قال السفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، إن جميع بعثة المنتخب الوطني للشباب بخير بعد الإعلان عن إصابة 17 لاعبًا من منتخب الشباب الموجود حاليًا في تونس لملاقاة المنتخب الليبي ضمن تصفيات أمم أفريقيا للشباب، مشيرًا إلى أن الكابتن ربيع ياسين بصحة جيدة.
وقال "فهمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه يتم توفير كافة أوجه الرعاية لبعثة المنتخب بعد ظهور نتائج المسحة الأولى، موضحًا أنه تم توفير معمل للتحاليل للاطمئنان على بعثة المنتخب الوطني للشباب.
وأضاف سفير مصر لدى تونس، أنه تم إجراء مسحة ثانية لبعثة المنتخب الوطني وفي انتظار نتائج المسحة لتحديد مدى إمكانية إقامة المباراة من عدمه، مشيدًا في الوقت نفسه بحفاوة الاستقبال الكبيرة من الجانب التونسي لأفراد البعثة.
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