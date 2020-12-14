نيمار متحدثًا عن إصابته: كان من الممكن أن تكون أسوأ

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على الإصابة القوية التي تعرض لها أمام ليون الفرنسي، مؤكدًا إنها "كان من الممكن أن تكون أسوأ"، ولكن الله أنقذه من "أمر خطير".





وأشار النجم البرازيلي عبر حسابه على إنستغرام "الأمر كان من الممكن أن يسوء، ولكن مرة أخرى الرب أنقذني من أمر خطير. الآن لا أفكر سوى في التعافي والعودة في أقرب وقت ممكن" .





وخرج صاحب الـ28 عاماً منقولاً على محفة وهو يبكي من شدة الألم في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من المباراة التي خسرها فريقه بهدف نظيف إثر تدخل قوي من مواطنه تياغو مينديز.





ووفقاً للبيان الأخير للنادي الباريسي، فإن الإصابة لا تبدو خطيرة بعد الفحوصات الأولية التي أجراها اللاعب على كاحل القدم، بينما سيجري اللاعب أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة.





من جانبها، أشارت جريدة لو باريزيان، أن التقرير الأولى أثبت عدم إصابة نيمار بأي كسور في الكاحل الأيسر.





وجاءت إصابة نيمار عشية قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال التي جرت الاثنين بشكل افتراضي بمدينة نيون السويسرية، والتي أوقعت بطل فرنسا في مواجهة من العيار الثقيل مع برشلونة الإسباني.



