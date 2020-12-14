بيراميدز يلجأ لنجم الأهلي السابق لمواجهة الزمالك

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، على الدفع بأحمد فتحي من أجل قيادة الجبهة اليمنى، في المباراة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب المدافع الدولي عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري، بسبب إصابته بفيرس كورونا، ولكنه تعافى بعد إجراء المسحة الطبية التي ثبتت سلبيتها قبل لقاء الاتحاد إلا أن الجهاز الفني قرر إراحته لعدم جاهزيته الفنية.

وخسر بيراميدز أولى مباريات الدوري العام أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على ستاد الدفاع الدولي.

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