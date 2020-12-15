شاهد.. بطلة "ما وراء الطبيعة" تكتم دموعها: "هموت وأشوف بلدي سوريا"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:11 ص
الطفلة شيراز
الطفلة شيراز
أمنية فوزي
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كشفت الطفلة ريم عبدالقادر، صاحبة شخصية "شيراز"، في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، أنها "مصرية على سورية"، من أب وأم سوريين، ولكنها ولدت في مصر، ولم تذهب لسوريا إطلاقًا

واضافت "شيراز" خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار": أنا ولدت في مصر، ولكن لم أذهب لسوريا حتى وأنا في بطن ماما.. بتكلم مصري ولكن بابا وماما سوريين.. وبحب مصر، وبحب سوريا".

وكتمت دموعها على الهواء، قائلة: "هموت وأشوف سوريا وماعرفش الحرب ليه.. والدتي تحكي لي الكثير عن دمشق".

ما وراء الطبيعة، مسلسل مصري من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.

وبحسب صناع العمل فإن سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" لم تصدر بترتيب زمني، وكى يتم وضع المسلسل فى التسلسل الزمنى الملائم، كان يجب على مؤلفي السيناريو اللجوء إلى نقطة انطلاق محددة، ووقع الاختيار على عيد ميلاد رفعت إسماعيل الأربعين، ومن هنا شرعوا في كتابة الموسم الأول من (ما وراء الطبيعة)، والذي يأخذ المشاهدين في رحلة عبر ٣ خطوط زمنية: مغامرات رفعت إسماعيل كرجل بالغ، ورحلة من الحنين إلى الماضي عبر استعراض طفولته، وخط ثالث يذهب أبعد من ذلك لنستكشف أصل تعلقه بالوقائع الخارقة للطبيعة وكيف كانت البداية.

وهناك أكثر من ٨٠ رواية منشورة في السلسلة، ولذلك فإن تحديد العناصر التي سيتم استخدامها في كتابة قصة الموسم الأول المكون من ست حلقات فقط كان تحديًا كبيرًا.

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مصر ما وراء الطبيعة شيراز سوريا

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