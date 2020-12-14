أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مستوى لاعبيه في فبراير (شباط)، سيحدد مصير الفريق في دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن أوقعته القرعة أمام بروسيا مونشنغلادباخ في دور الستة عشر اليوم الإثنين.



وفي أربعة مواسم سابقة تحت قيادة المدرب الإسباني بلغ سيتي دور الثمانية في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا ثلاث مرات. كما تأهل لدور الستة عشر مرة واحدة.



ورغم سلسلة من الإصابات طاردت لاعبي الفريق هذا الموسم تصدر سيتي المجموعة الثالثة في دوري الأبطال برصيد 16 نقطة من ست مباريات ويأمل غوارديولا أن يكون لديه تشكيلة مكتملة، عندما يحل ضيفاً على مونشنغلادباخ في فبراير (شباط).



وقال غوارديولا مدرب بايرن ميونخ السابق في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين "حين كنت أعمل في ألمانيا عرفت الشعبية الكبيرة والتاريخ العريق لمونشنغلادباخ".



وتابع "تعجبني كرة القدم الجميلة التي يقدمها. شاهدت أبرز اللقطات لهم في دور المجموعات أمام شاختار دونيتسك وإنتر ميلان. قدم مباراتين رائعتين أمام شاختار.



"أرغب أن يكون الفريق في أفضل حالة عندما نصل إلى فبراير (شباط)، سنسعى لتحقيق ذلك والمنافسة لأبعد مدى".



وقال غوارديولا إن سيرجيو أغويرو عاد إلى التدريبات بعد وعكة صحية لكنه لم يضع حتى الآن المهاجم الأرجنتيني في خططه للمباراة أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون في الدوري الممتاز غداً الثلاثاء.



وشارك أغويرو البالغ من العمر 32 عاماً، والذي غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة في الركبة، بديلاً ليهز الشباك أمام أولمبيك مرسيليا في دوري الأبطال الأسبوع الماضي قبل أن يغيب عن التعادل السلبي أمام مانشستر يونايتد يوم السبت.



وقال غوارديولا "تدرب سيرجيرو أغويرو اليوم. لم يستطع القيام بذلك قبل يومين أو ثلاثة".