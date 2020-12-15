غدا.. تعطيل الدراسة بمدن كفر الشيخ الساحلية لسوء الطقس

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، غدًا الثلاثاء فقط، بالمراكز الساحلية "بلطيم، البرلس، مطوبس"، ويقتصر تعطيل الدراسة على مدارس المراكز الثلاثة سواء تعليم عام أو فني أو أزهري.

جاء ذلك بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأرصاد المصرية، التي توقعت تعرض المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لأمطار غزيرة يوم غد.





وكلف محافظ كفر الشيخ، باستمرار حالة الطوارئ حيث أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة تقلبات الطقس، كما تواصل أجهزة المحافظة جهودها في رفع مخلفات الأمطار والإشغالات والقمامة.



