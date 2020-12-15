لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غداً بـ3 مراكز بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.





جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بیانًا بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من أمس الأحد وحتى بعد غد الأربعاء، كشفت أنه من المنتظر، أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





الأحد 13 ديسمبر 2020

- ارتفاع فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من ٣-٤ درجات مئوية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح والرمال المثارة على بعض المناطق، مما يؤدى إلى إنخفاض الرؤية الأفقية.





الاثنين 14 ديسمبر 2020

- انخفاض فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من ٣-٤ درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من المحافظة، مع نشاط للرياح والرمال المثارة على بعض المناطق، مما يؤدى إلى إنخفاض الرؤية الأفقية، وأضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

- انخفاض آخر فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من ٢-٣ درجات مئوية.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على بعض مناطق المحافظة، مع نشاط للرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية، مما يؤدى إلى إنخفاض الرؤية الأفقية، وأضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





الأربعاء 16 ديسمبر 2020