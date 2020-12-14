رقم مميز لبايرن ميونخ قبل مواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:11 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إحصائية أن قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا التي أجريت في مقر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بمدينة نيون السويسرية أسفرت عن مواجهة ستجمع بين بايرن ميونخ الألماني حامل لقب النسخة الماضية ونظيره لاتسيو الإيطالي.
وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن بايرن ميونخ لم يتلق أي هزيمة في آخر 8 مباريات خاضها أمام الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا.
وألمحت الشبكة الإحصائية أن الفريق البافاري حقق 6 انتصارات وتعادل مرتين، حيث يمتلك سجلاً مميزًا أمام أندية الدوري الإيطالي في المباريات الأخيرة.
وأشارت الشبكة الإحصائية إلى أن بايرن ميونخ كان قد تأهل إلى هذا دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا متصدرًا المجموعة الأولى بينما صعد لاتسيو كوصيف (المركز الثاني) للمجموعة السادسة.