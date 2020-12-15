شاهد.. متسول ويتقاضى معاش 6 آلاف جنيه شهريًا في طنطا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:25 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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كشف خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع بمديري التضامن الاجتماعي، تفاصيل قيام أحد الأشخاص بالتسول في الطريق العام بط في طنطا رغم تقاضيه 6 آلاف جنيه شهريًا.

وقال "أبو المجد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه بعد انتشار صور لأحد الأشخاص الذي يفترش الطريق العام في طنطا وبالفعل وصلت مجموعة من فرق التدخل السريع وحاولت مساعدة الرجل وتوصيله إلى أحد دور الرعاية، ولكنه رفض.

وأضاف: "رفضه أثار الريبة والشك، وحاولنا إقناعه ولكن مع إصراره على الرفض قال أنه يتقاضى معاش 1200 جنيه ولكنه لا يكفيه، وهو ما دفعني أن أقوم بعمل برنت تأميني له وتبين أنه يتقاضى معاشًا شهريًا يصل إلى 6 آلاف جنيه".

وتابع: "فور معرفة كذب الرجل، كان اختفى تمامًا من المكان، وظاهرة التسول زادت عن اللازم، وأصبح التسول مهنة واحتراف، ويتم حاليًا القيام بمسح دوري بصفة مستمرة لجميع مراكز الغربية وأحيائها لمتابعة هؤلاء المتسولين".

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