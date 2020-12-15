شاهد.. وزيرة التخطيط: إشادات دولية واسعة بما حققته مصر على المستوى الاقتصادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر نفذت أجندة وطنية لتحقيق التنمية تشمل 17 محورًا، لافتة إلى أن هناك إشادات دولية واسعة بما حققته مصر على المستوى الاقتصادي.





وأشارت "السعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر احتلت المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة في 2019.



