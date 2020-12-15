شاهد.. وزيرة التخطيط: إشادات دولية واسعة بما حققته مصر على المستوى الاقتصادي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:48 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر نفذت أجندة وطنية لتحقيق التنمية تشمل 17 محورًا، لافتة إلى أن هناك إشادات دولية واسعة بما حققته مصر على المستوى الاقتصادي.

وأشارت "السعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر احتلت المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة في 2019.

وأوضحت أن مصر لديها نهج يتضمن المجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة خطط التنمية ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الدولة نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي أدى للعديد من النتائج الإيجابية، مشيرة إلى أن رؤية مصر خلال أزمة فيروس كورونا كانت متوازنة جدًا.

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