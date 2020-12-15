استشاري: وفيات أمريكا من كورونا تخطت ضحاياها في فيتنام و11 سبتمر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:58 ص
الدكتور أشرف الفقي
الدكتور أشرف الفقي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإلكينيكية بواشنطن، إن الأوضاع في العالم مأساوية بسبب "كورونا"، وفي أمريكا، عدد المصابين وصل إلى 16 مليونًا، ووارد أن يكون هذا الرقم غير دقيق، والوفيات تخطت الـ 300 ألف، وهى أكبر من وفيات أمريكا فى حرب فايتنام وأحداث 11 سبتمبر، وحديث بيل جيتس عن أن الأسوأ قادم، فى حالة عدم وجود لقاح للفيروس.

وأضاف "الفقي"، خلال برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلاميين خيرى رمضان، وكريمة عوض، هناك فرق بين إجازة بدء التجارب السريرية على المتطوعين، وإجازة بعد انتهاء هذه التجارب، فالهيئات الرقابية الدوائية حول العالم واحدة، أعطت عدة شركات الضوء الأخضر لبدء التجارب السريرية، للقاحتها، ولكن لقاح فايزر، هو أول لقاح يكون للاستخدامات العامة، عدا الحوامل والأطفال، ولكنه لن يكون الأخير، وأتصور أن هناك مجموعة لقاحات تصل إلى 4 لقاحات.

وتابع: "وارد أن نحتاج جرعة إَضافية من التطعيم كل عام، كما يحدث في الأنفلونزا، ولكن لا شك أن استعداد الناس للتلقيح سيتوقف عليه حدة انتشار الوباء، وأنا شخصيا سآخذ اللقاح، فالحوار العلمي حول كفاءة وسلامة القاحات، أمر صحي وجيد، ولا بُد أن يستمر فى ضوء المعلومات المتاحة، وليس في ضوء نظريات المؤامرة.

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