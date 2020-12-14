فرصة أخيرة أمام الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق









منح التونسى مهند عون، وكيل أعمال الدولي التونسي فرجانى ساسى لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة الأبيض فرصة لنهاية الشهر الجارى لحسم ملف تجديد عقد اللاعب.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك خلال الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال الصيف المقبل.





ويرغب وكيل ساسى فى التوصل لاتفاق نهائى مع إدارة الزمالك بعدما أعلن اللاعب عن شروطه لتجديد عقده.





ويرغب ساسي في الحصول على مليون ونصف مليون دولار لتجديد عقده، بالإضافة إلى الحصول على 50% من قيمة العقد عند التجديد.





وتلقى فرجاني ساسي العديد من العروض خلال الفترة الماضية، قبل الاتفاق على تجديد عقده وغلق باب الرحيل.



