داعية: الإنفاق في سبيل الله يطفئ غضب الله ويمحي الخطايا للعبد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الإنفاق والتصدق في سبيل الله يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى ويمحي الخطايا للعبد ويقيه من النار، ويستظل العبد في ظل صدقته يوم القيامة، كما أنها تُعالج الأمراض البدنية والقلبية وتدفع أنواعًا مختلفة من البلاء.

وأضاف "العكريشي"، خلال لقائه ببرنامج "مفاتيح القلوب"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الاثنين، أنه من فضل الله تعالى على عباده أن جعل باب الصدقات مفتوحًا للجميع وكل يستطيع التصدق بما يقدر عليه، فلا تقتصر على تقديم الأموال وإنّما قد تكون بالقول أيضًا أو النية؛ فالمعروف يعد صدقةً في سبيل الله، والإنفاق على النفس والأهل والأولاد تعد أيضًا صدقة، والإحسان إلى الأقارب والأرحام ووصلها صدقة أيضا.

وتابع: "يرزق الله تعالى المتصدق الجنة إذا اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة وعيادة المريض في يوم، كما أنه إذا كان من أصحاب العِلم فهو يقبع في أفضل المنازل عند الله تعالى ويشرح الله تعالى صدره ويرزقه الطمأنينة وراحة البال على عكس البخيل الذي يقبض الله صدره ويشعره بالثقل".

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