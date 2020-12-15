سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
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تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 15-12-2002 بضغط من تراجع السعر العالمي ليفقد الجرام نحو 3 جنيهات.


سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-12-2020

وسجل عيار 18 نحو 685.75 جنيها.
وسجل عيار 21 نحو 800 جنيهاً.
فيما سجل عيار 24 نحو 914.25 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 6400 جنيها


سعر الذهب العالمي:

تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع بدء استخدام لقاح كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال لقاح "فايزر" و"بيونتك"، بعد أن استخدمت كندا والمملكة المتحدة وغيرها اللقاح نفسه في الأسبوع الماضي.

وتأتي خسائر المعدن الأصفر رغم هبوط الدولار الأمريكي، حيث عزز التفاؤل بشأن اللقاح شهية المخاطرة.

ويتحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، ويبدأ غداً الثلاثاء.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 11.50 دولار، ليصل إلى 1832.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة مسجلا 1826.71 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 90.70.

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