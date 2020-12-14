رئيس حزب التجمع: الانتخابات أسفرت عن برلمان متعدد الأحزاب والخبرات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، إن إنتخابات برلمان 2020 اسفر عن مجلس نواب متعدد الاحزاب والخبرات في مجالات مختلفة، مؤكدًا أنه لايمكن الجزم بأن هناك تحالف برلماني ليشكل الاغلبية.

أضاف في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" حول مستقبل وملامح برلمان 2020 بعد إعلان نتائج الانتخابات، قائلًا: "يوجد أغلبية لحزب معين لكن لايوجد برنامج أغلبية محتمل.. ولو هيحصل ده ليخدم رؤية الدولة لاستراتيجية 2030 فانا أوافق عليه وأتقبله وأتمنى لهم النجاح في الدفاع عن هذه الاستراتيجية وتنفيذ برنامج 2030 ".

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