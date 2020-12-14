كيف يؤثر استهداف ناقلة النفط في جدة على الاقتصاد السعودي؟

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
عبد الله الميهي
Advertisements
مما لا شك فيه أن كل هجوم إرهابي يستهدف دولة ما يترك آثارًا سلبية على الاقتصاد، واليوم أعلنت السعودية، عن تعرض الناقلة "بي دبليو راين" المملوكة لشركة هافينا لهجوم إرهابي بقارب مفخخ في ميناء جدة، وهي السفينة المخصصة لنقل الوقود، والتي كانت راسية في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، مما يجعلنا نقف قليلًا على تأثير الهجوم الإرهابي على الاقتصاد السعودي. 

آثار سلبية على الاقتصاد السعودي
في البداية، يقول الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إنه يرى أن عملية استهداف ناقلة النفط السنغافورية في ميناء جدة لها آثارًا سلبية على الاقتصاد السعودي، خاصة وأن المملكه العربية السعودية تواجه أزمة خطيرة وهي محاربة الإرهاب، وتلك الأزمة تستنزف موارد الدولة اقتصاديًا بشكل كبير.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن تلك العمليات الإرهابية تعمل على تدمير البنية التحتية للدولة، كذلك إرهاقها عسكريًا واقتصاديًا، مما ينعكس على الاقتصاد بشكل سلبي، كذلك عمليه عدم الاستقرار والأمن، موضحًا أن تلك العمليات الإرهابية تساعد على هروب الاستثمارات من المملكة، تدمر قطاع البنية التحتية لقطاع الطاقة السعودي.

واستكمل الباحث الاقتصادي: "لكن أرى أن تكرار تلك العمليات الإرهابية وعدم التصدي لها بشكل قوي من المملكة له تأثير خطير عليها في الفتره المقبلة، مشيرا إلى أن من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية في المملكة هو عمليه الاستقرار الأمني، وعدم وجود مخاوف خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والاستثمار في البورصة، مؤكدًا أنه إذا إذا استمرت العمليات الإرهابية وعدم السيطرة عليها في المملكة سيكون لها عواقب خطيرة سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

استهداف للاقتصاد العالمي
وأكد مصدر في وزارة الطاقة السعودية، أن "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية تتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".

وشدد، وفقًا لـ"واس"، على "خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية وأمن الصادرات البترولية وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض لكوارث بيئية كبرى يمكن أن تنجم عن تسرب البترول أو المنتجات البترولية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السعودية اقتصاد استهداف ناقلة نفط

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

فرصة أخيرة أمام الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 3 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول يتغلب على أزمة الدفاع قبل مواجهة توتنهام

منذ نصف ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق زيدان على مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

09:31 م

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان