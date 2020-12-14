سفير السودان بأمريكا: دول صديقة ساعدتنا فى الخروج من قائمة الإرهاب وهناك اتصالات مع اسرائيل

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال نور الدين ساتى سفير السودان فى أمريكا، السودان عانت من سنوات قاتمة، والآن بعد حدوث التغيير فى السودان، استعاد السودان حريته، وينظر السودانيون للمستقبل بكثير من الثقة، وما حدث اليوم من استبعاد السودان من قائمة الإرهاب، يدعو للتفاؤل.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، للإعلاميين كريمة عوض وخيرى رمضان، على القاهرة والناس، لا يوجد اليوم دولة مستقلة عن الدول الأخرى، فالعالم يحكمه مصالح مشتركة، ولابد أن نتوصل إلى طريقة للتفاهم، فعلى مدار 27 سنة، ذهب النظام السودانى فى الاتجاه المضاد لهذا الطريق، ولكننا ننظر لما يحدث بتفاءل، لأنه ابتداءا من هذا اليوم، عاد السودان إلى المجتمع الدولى من الناحية السياسية والمالية والاقتصادية، لأننا حرمنا من المميزات الطبيعية، وعلاقتنا مع جيراننا.

وتابع ساتى، لا يمكن أن يكون هناك دولة فى العالم، تتعامل خارج الإطار الإقتصادى العالمى، فكل أصدقاء السودان القدامى والجدد، عملوا سويا من أجل خروج السودان من هذه القائمة، ونتعامل حاليا مع التنمية من خلال قيم مثل الرغبة فى السلام واستقرار المنطقة والعالم، فكانت الدولة المحبة للسلام مساندة لنا، ونتمنى استمرار الدعم لإعادة بناء الاقتصاد السياسى، الجميع يعلم أن هناك اتصالات مع إسرائيل، ولكن هذا يعتمد على أشياء كثيرة، وأن نتفاهم على قيم مشتركة، ووسائل إعادة الأمن والسلام للمنطقة.

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا

منذ أقل من ساعتين

تعليق زيدان على مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 10 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

فرصة أخيرة أمام الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

ليفربول يتغلب على أزمة الدفاع قبل مواجهة توتنهام

منذ نصف ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

09:31 م

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان