قسم شرطة رأس غارب يحبط محاولة هروب مساجين

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حاول مساجين بحجز قسم شرطة رأس غارب شمال البحر الاحمر الهروب من داخل الحجز بعد قيامهم باشعال النيران بطاطين داخل الحجر، وتمت السيطرة علي الهروب من جانب قوه القسم، وتبين إصابة 4 مساجين و3 أفراد أمن وظابط شرطة باختناق جراء اشعال النيران بالبطاطين داخل الحجر.





كان بلاغ للواء محمود أبو عمرة مدير امن البحر الأحمر، تلقى بلاغا يفيد محاولة هروب عدد من المحتجزين علي زمة قضايا داخل حجز قسم شرطة رأس غارب.



علي الفور انتقل إلى قسم شرطة رأس غارب اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث المديرية، وكذلك اللواء عيد الله عباس مساعد مدير الأمن لشمال البحر الأحمر.



وتم نقل 4 من المصابين لمستشفي رأس غارب المركزي جراء إصابتهم باختناق وتمت السيطرة علي الهروب، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.