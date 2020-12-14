أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات بعد جلسة متقلبة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
تحولت أسعار النفط للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، بعد جلسة متقلبة، مع آمال تعافي الطلب، وبعد تقرير أوبك.

وارتفعت في التعاملات المبكرة بدعم طرح لقاح كورونا، لكنها تحولت للهبوط بعد تقرير أوبك، قبل أن تعاود الارتفاع عند التسوية.

و خفضت أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، فيما ارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط بنحو 707 آلاف برميل يومياً خلال الشهر الماضي ليصل إلى 25.109 مليون برميل يومياً.

وبدأ طرح لقاح كورونا في عدة دول حول العالم، وسط آمال أن يساهم في رفع قيود الإغلاق، كما ساهم انفجار ناقلة للنفط في السعودية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 0.9 بالمائة إلى 46.99 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمائة إلى 50.28 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 10 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعليق زيدان على مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا

منذ أقل من ساعتين

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 6 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ ساعة و نصف

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

09:31 م

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان