أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات بعد جلسة متقلبة

تحولت أسعار النفط للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، بعد جلسة متقلبة، مع آمال تعافي الطلب، وبعد تقرير أوبك.





وارتفعت في التعاملات المبكرة بدعم طرح لقاح كورونا، لكنها تحولت للهبوط بعد تقرير أوبك، قبل أن تعاود الارتفاع عند التسوية.





و خفضت أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، فيما ارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط بنحو 707 آلاف برميل يومياً خلال الشهر الماضي ليصل إلى 25.109 مليون برميل يومياً.





وبدأ طرح لقاح كورونا في عدة دول حول العالم، وسط آمال أن يساهم في رفع قيود الإغلاق، كما ساهم انفجار ناقلة للنفط في السعودية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 0.9 بالمائة إلى 46.99 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.6 بالمائة إلى 50.28 دولار للبرميل.