أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات مع بدء استخدام لقاح كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
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تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع بدء استخدام لقاح كورونا.


ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال لقاح "فايزر" و"بيونتك"، بعد أن استخدمت كندا والمملكة المتحدة وغيرها اللقاح نفسه في الأسبوع الماضي.

وتأتي خسائر المعدن الأصفر رغم هبوط الدولار الأمريكي، حيث عزز التفاؤل بشأن اللقاح شهية المخاطرة.

ويتحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، ويبدأ غداً الثلاثاء.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 11.50 دولار، ليصل إلى 1832.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة مسجلا 1826.71 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 90.70.

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