خبير تكنولوجيا المعلومات يكشف السبب وراء عطل بعض خدمات جوجل المفاجئ اليوم

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المهندس أحمد صبري، رئيس مجموعة عطل الديجيتال ميديا بشعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تفاصيل العطل الفني الذي شهدته عدة خدمات لجوجل على مستوى العالم.

وقال "صبري" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه حوالي الساعة 12 ظهر اليوم الاثنين شهدت خدمات الجميل واليوتيوب عطل مفاجئ استمر ما بين 25 إلى 45 دقيقة حتى استعادة الخدمة بالكامل

وأشار إلى أنه حدث توقف لبعض الخوادم والخدمات الخاصة لجوجل وكذلك توقف محرك البحث أيضًا خلال هذه المدة في أوروبا والهند ومنطقة الشرق الأوسط خاصة للخدمات التي تطلب تسجيل دخول لها.

وأوضح أن المسئول الإعلامي عن الشركة صرح أن التوقف جاء نتيجة حدوث عطل فني، مستطردًا "أرجح أن يكون حدث نوع من أنواع الهجوم المنظم على الشركة واختراقها".

وتابع "90% من الشركات التي تتعرض للاختراق لا تعلن عن اختراق أنظمتها أو حدوث خلل في الأنظمة الدفاعية لها لأن هذا يفقد ثقة المواطن بالاعتماد على هذه الخدمة خاصة خدمة الجيميل التي يعتمد عليها رجال الأعمال بصورة كبيرة ولذلك أرجح الجانب التخريبي عن العطل الفني".

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