رئيس ميناء الإسكندرية: المخزن المحترق به بضائع مهملة منذ سنوات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن المخزن المحترق مكون من أرضي وأربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية.

وأضاف "ِشاهين"، أن المخزن يحتوى على كميات كبيرة من البضائع المهملة منذ سنوات، حيث يضم أقمشة وسجاد ومستحضرات تجميل وأنواع أخرى، وأن معظمها منتهي الصلاحية، وجميعها مُتحفظ عليها على ذمة قضايا.

وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن تم التخلص في وقت سابق من 21 طنا من الأشياء المهملة في ميناء الإسكندرية؛ لافتا إلى أن المهملات في الميناء يتم إعدامها بصورة قانونية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي أوشك على الانتهاء الآن، وذلك بمشاركة جميع أجهزة محافظة الإسكندرية، دون أي خسائر في الأوراح، وإخلاء المنطقة المجاورة له، نظرًا لتهالك المبنى، حفاظا على الأرواح، وأنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب.

وكان هيئة ميناء الإسكندرية، أعلنت اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، بنحو الساعة الثالثة وخمسون دقيقة، عصرا، وأن المخزن مكون من أرضي واربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.

وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقع الحريق الهائل الذي اندلع الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما" بميناء الإسكندرية، لمتابعة عمليات الإطفاء. 

وقال الميناء في بيان له اليوم، إنه في تمام الساعة الرابعة تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق وتم الاستعانه بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات، وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الاسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية. 

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