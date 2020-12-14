عضو الغرف السياحية: طالبنا بمد عمل أماكن الاحتفال برأس السنة "علشان مانخسرش"

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قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت السياحة بإتحاد الغرف السياحية، تقدمنا بطلب للوزارة بإستثناء الكريسماس ورأس السنة، حتى لا نخسر الزبائن، فالجميع سيخسر، فالجميع ينتظر الساعة 12 حتى يحتفل برأس السنة، وننتظر رد وزارة السياحة والآثار.



وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع الإعلاميين خيرى رمضان وكريمة عوض، الكورونا مالهاش معاد، موجودة فى التأمينات والمواصلات، ولدينا اجراءات احترازية، ولدينا تباعد، وأعمل بنصف طاقتى، وهذه الاجراءات قررتها وزارة السياحة، فلا يوجد ما يمنع أن يحتفل الناس ساعة أو ساعتين، ولم نطلب مد فترة العمل بالمنشأت السياحية حتى وقت معين، ونترك التقدير لوزارة السياحة والآثار.

