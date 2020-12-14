الزمالك: علاقتنا مع الأهلي ستشهد تحسن في الفترة المقبلة

أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك، أن الفترة المقبلة ستشهد نوعا من التقارب وتعزيز الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك.





وقال سالم في تصريحات تلفزيونية عبر أون سبورت: "ستكون هناك خطوات لعودة العلاقات والروح الرياضية مع القلعة الحمراء، والتواصل والتنسيق، وستظل المنافسة داخل المستطيل الأخضر فقط".





وتابع: "أحب الزمالك ولكني أحترم الجميع، ودوري سيكون هو تطوير الموقع والجريدة والتنسيق بين إدارة القناة وإدارة الزمالك، وسوف يظل فتحي سند في منصبه بالقناة".





وأضاف:"جريدة النادي تحتاج إلى تطوير قوي، وسوف أختار منظومة إعلامية قوية للعمل معي، وسأكون المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة".



