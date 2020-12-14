فتاة مصرية تكشف كواليس إصابة 12 فرد في عائلتها بكورونا بعد عيد ميلاد

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كشفت المهندسة أسماء محمود " جرافيك ديزاينر" والمتعافية من إصابتها بكورونا عن كواليس إصابتة العائلية التي شملت جميع أفراد بإجمالي 12 إصابة من اسرتها جراء المشاركة في حفل اسري لعيد ميلاد أحد ابناء اشقائها قائلة:"كنا في بداية فيروس " كورونا بناخد كافة الاجراءات الاحترازية ولم نكن نتقابل أو نسافر وكنا ملتزمين بكافة الاجراءات الاحترازية لكن مع تراجع أعداد الاصابات وإعادة الفتح بدأنا في الخروج وإهمال الاجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع على شاشة "ON" قائلة: " رحنا عيد ميلاد إبن شقيقي وتقابلنا هناك مع عدد كبير من أفراد الاسرة وكان فيه أحد الحاضرين يعاني من كورونا لكنه كان يظن أنه دور إنفلونزا عادي وأخذ المضادات الحيوة العادية ".



وأكملت: " بعد يومين من عيد الميلاد بدات الاعراض تظهر على كافة المشاركين في عيد الميلاد وكنا ثمانية افراد تباعًا ثم بعد فترة ظهرت الاعراض على شقيقي ووالدتي اللذين لم يشاركا في عيد الميلاد لان أخويا الكبير زارهم وكان حاضر عيد الميلاد وحامل للفيروس فاصيبوا بالعدوى ليبلغ إجمالي الاصابات 12 إصابة ".



وأتمت: " بعد عيد الميلاد باسبوع معظمنا أصبنا جميعًا وثلاثة نقلوا للعناية المركزة منهم شقيقي الاكبر وشقيقتي الكبرى ووالدتي التي مكثت ثلاثة اسابيع في الرعاية المركزة ".



ووجهت نصيحة للمصريين قائلة: بلاش تتساهلوا الموضوع صعب عشان ماتعدوش حد قريب منكم ".



كان الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا " قد ذكر في مداخلة مع البرنامج أمس أن الفيروس شهد تطورًا في سرعة الانتقال قائلًا:" "في الموجة الأولى كان بيجينا الأب وابنته، دلوقتي الأب وابنته وزوجته وابنة عمه وابنة عمته.. العيلة كلها بتتصاب، والسبب بيبقى حفل أو فرح أو مهرجان، الزموا بيوتكم ولا تخرجوا منها إلا للضرورة".

