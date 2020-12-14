تعليق زيدان على مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

شدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على ضرورة العمل كل يوم كما أنهم يحترمون أي خصم يواجهونه وذلك قبل مواجهة أتلانتا في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 بينما ستقام مباريات العودة أيام 9 و10 و16 و17 مارس 2021.





وقال زيدان في تصريحات صحفية:"نعرف فريق أتلانتا جيداً ونحن نحترمهم كثيرًا، المُباراة سوف تكون في شهر فبراير، نحن لدينا أقصى إحترام لأي خصم نواجه".





وعن الفوز بالدوري الإسباني أو بدوري أبطال أوروبا، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"أهم شيء هو العمل كل يوم، يعلم اللاعبون بأن كل لحظة هي مهمة، العمل يوم بعد يوم هو المفتاح لما سنفعله في المباريات".



