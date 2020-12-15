نور تواجه أحلامها والجن يلاحق دينا فؤاد.. أبرز أحداث ثاني حلقات "جمال الحريم"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


تتوالى الأحداث الدرامية المشوقة والمثيرة في الحلقة الثانية من مسلسل جمال الحريم للنجمة زينة ودينا فؤاد وخالد سليم والفنان الكبير صلاح عبد الله، والتي حققت نسب مشاهدة عالية منذ اذاعة الحلقة الأولى أمس.

وتبدأ الحلقة بوفاة " فريدة” وتذهب نور إلى صديقاتها دكتورة أمراض نفسية لمساعدتها ومعرفة أسباب أحلام تراودها وتسبب لها الكثير من المتاعب.

ولأول مرة يظهر الفنان القدير صلاح عبد الله في دور الشيخ حسن والذي يمثل جانب الإيمان والطمأنينة.

وتتصاعد الأحداث الدرامية مع ظهور دينا فؤاد والتي تعاني من جن عاشق يسيطر عليها، ليرن جرس التليفون ويطلب الشيخ منها فلوس حتي يساعدها، لتبدأ في رؤية أشياء غريبة في غرفتها، ثم يأتي المشهد الأكثر إثارة خلال الحلقة وتداخل رهيب بين الحقيقة والخيال ومشهد مرعب للنجمة دينا فؤاد لترى شخص يقودها إلى طريق ثم علامات وحروف غريبة.

وتشهد ختام الحلقة الثانية مواجهة بين نور ودينا فؤاد والتي تعترف برؤيتها للجني ومشاهد مرعبة وأشياء غريبة داخل دولابها، لترد عليها نور لا توجد هذه الأشياء ثم تقوم بفتح الدولاب لتحدث المفاجأة.


ويشارك فى مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهر، كما يذاع على قناة دى ام بي سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

للفجر دينا فؤاد جمال الحريم اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يتحرك من جديد للتعاقد مع الساحر في ميركاتو الشتاء

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يلجأ لنجم الأهلي السابق لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

فرصة أخيرة أمام الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 11 ساعة

نيمار متحدثًا عن إصابته: كان من الممكن أن تكون أسوأ

منذ 37 دقيقة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق زيدان على مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2019.. دينا الشربيني بين الحب والجريمة في الحلقة الأولى من زي الشمس

مسلسلات رمضان 2019.. تفاصيل الحلقة الـ15 من زي الشمس

بهذه الطريقة نور تروج لمسلسل "جمال الحريم"

خالد سليم يشارك جمهوره كواليس مسلسله الجديد "جمال الحريم"

دينا فؤاد تراهن على نجاح شخصيتها في "جمال الحريم"

بهذه الطريقة.. دينا فؤاد تشوق جمهورها لمسلسل "جمال الحريم"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان