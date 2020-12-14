أهالي الحسينات في أبوتشت يحتفلون بعودة الطفل المخطوف



فيما أوضح مصدر أمني لـ "الفجر"، الى أنه لم تصل أي بلاغات رسمية حتى الآن باختفاء أو اختطاف، ويتم حاليًا البت والتحري حول ما يثار في تلك الواقعة، لحين التثبت والوقوف على الأسباب خلفها، والتحري حول حقيقة الامر، مؤكدًا احكام السيطرة على جميع المداخل والمخارج بكافة قرى المحافظة والطرق المتاخمة في الزراعات.



وأعرب عدد من أهالي القرية لـ "الفجر" عن تخوفهم من واقعة اختطاف الطفل كيرلس جرجس، مشيرين الى أن القرية يقفون جميعًا مع أسرة الطفل لحين عودته - على حد قولهم-.