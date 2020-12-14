أهالي الحسينات في أبوتشت يحتفلون بعودة الطفل المخطوف
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:19 م
بسام عبدالحميد
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احتفل أهالي قرية الحسينات، في مركز أبوتشت بمحافظة قنا، بعودة الطفل المخطوف، عقب عودته بجهود الأجهزة الأمنية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بإشراف اللواء محمد ابوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء محمد ياسر، مدير مباحث المديرية، من استرجاع الطالب المخطوف، من قرية الحسينات، بمركز ابوتشت.
حيث تمكنت الجهود المبذولة بقيادة العميد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث الجنائي بابو تشت، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث، والقوة البحثية، من التوصل إلى مكان اختطاف الطالب كيرلس جرجس، عقب وضع خطة محكمة وتضييق الخناق على الخاطفين.
وعمت حالة من القلق قرية الحسينات، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، عقب قيام مجهولون يركبون توك توك، باختطاف طالب بالصف الرابع الابتدائي، أثناء ذهابه الى المدرسة صباح اليوم.
وأعرب عدد من أهالي القرية لـ "الفجر" عن تخوفهم من واقعة اختطاف الطفل كيرلس جرجس، مشيرين الى أن القرية يقفون جميعًا مع أسرة الطفل لحين عودته - على حد قولهم-.
فيما أوضح مصدر أمني لـ "الفجر"، الى أنه لم تصل أي بلاغات رسمية حتى الآن باختفاء أو اختطاف، ويتم حاليًا البت والتحري حول ما يثار في تلك الواقعة، لحين التثبت والوقوف على الأسباب خلفها، والتحري حول حقيقة الامر، مؤكدًا احكام السيطرة على جميع المداخل والمخارج بكافة قرى المحافظة والطرق المتاخمة في الزراعات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بإشراف اللواء محمد ابوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء محمد ياسر، مدير مباحث المديرية، من استرجاع الطالب المخطوف، من قرية الحسينات، بمركز ابوتشت.
حيث تمكنت الجهود المبذولة بقيادة العميد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث الجنائي بابو تشت، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث، والقوة البحثية، من التوصل إلى مكان اختطاف الطالب كيرلس جرجس، عقب وضع خطة محكمة وتضييق الخناق على الخاطفين.
وعمت حالة من القلق قرية الحسينات، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، عقب قيام مجهولون يركبون توك توك، باختطاف طالب بالصف الرابع الابتدائي، أثناء ذهابه الى المدرسة صباح اليوم.
وأعرب عدد من أهالي القرية لـ "الفجر" عن تخوفهم من واقعة اختطاف الطفل كيرلس جرجس، مشيرين الى أن القرية يقفون جميعًا مع أسرة الطفل لحين عودته - على حد قولهم-.
فيما أوضح مصدر أمني لـ "الفجر"، الى أنه لم تصل أي بلاغات رسمية حتى الآن باختفاء أو اختطاف، ويتم حاليًا البت والتحري حول ما يثار في تلك الواقعة، لحين التثبت والوقوف على الأسباب خلفها، والتحري حول حقيقة الامر، مؤكدًا احكام السيطرة على جميع المداخل والمخارج بكافة قرى المحافظة والطرق المتاخمة في الزراعات.