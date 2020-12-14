مصلحة الجمارك: استمرار اشتعال أحد مخازن المهملات التابعة للهيئة حتى الآن

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشحات الغتوري، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، إن حريق أحد المخازن التابعة لهيئة الجمارك، مازال مستمر حتى الآن منذ اندلاعه في الثالثة عصر اليوم الاثنين.

وأضاف "الغتوري" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إنه تم الدفع بـ16 سيارة إطفاء، موضحًا أن الحريق كان هائلًا وتسبب في انهيار نصف المبنى.

وأكد أنه لا يوجد أي خسائر في الأرواح نتيجة الحريق، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن وفي انتظار نتائج التحقيقات.

وأشار إلى أن المبنى كان يجري تطوير، وكان تم الانتهاء في تطوير الدور الرابع وكان يجري العمل على الدور الثالث قبل أن يندلع الحريق.

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