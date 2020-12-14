متحدث منتخب الشباب: لم تظهر أعراض كورونا على أى لاعب بالفريق رغم إيجابية المسحات

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قال وليد ماهر المتحدث الرسمي بإسم منتخب الشباب لكرة القدم، إنه بمجرد علمنا بإصابة أكثر من لاعب من المنتخب، فأبلغنا طبيب المنتخب أن هناك 13 لاعب مصاب، ثم تأكدنا أنهم 17 لاعب، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفنى.



وأضاف ماهر، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، طالبنا من المسئولين إعادة المسحة، وتم تسهيل كل شيء وبالفعل تم عزل اللاعيبين فى الفندق بطابق واحد، وغير المصابين ذهبوا للتدريب بقياة عبد الستار صبرى، ثم طلب كابتن ربيع ياسين أن يتحدث فى اجتماع مع المسئولين، لبحث عن حلول لهذه المشكلة، فقد تركنا القاهرة وجميع مسحتننا سلبية، ولكن حينما وصلنا إلى تونس لم نجر أى مسحات.



وتابع ماهر، ننتظر نتيجة المسحة الثانية للاعبين المصابين، وحاليا معنا 11 لاعب فقط، وإذا تأكد إصابة نفس العدد من اللاعبين، سنطلب تأجيل مباراة ليبيا، والأربعاء المقبل سنقوم بمسحة أخرى، وننتظر تراجع الأعداد.



وأردف ماهر، تأجيل مباراة واحدة فى البطولة أمر ليس صعبا، ولكن تأجيل البطولة هو الصعب، كل ما نتمناه أن يتراجع عدد المصابين حتى نتمكن من خوض المباراة، ولكن الحالة الصحية لجميع اللاعبين جيدة، فلم تظهر الأعراض على أى لاعب سوى واحد فقط، وتم عزله وحالته جيدة.

