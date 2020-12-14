متحدث منتخب الشباب: لم تظهر أعراض كورونا على أى لاعب بالفريق رغم إيجابية المسحات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements


قال وليد ماهر المتحدث الرسمي بإسم منتخب الشباب لكرة القدم، إنه بمجرد علمنا بإصابة أكثر من لاعب من المنتخب، فأبلغنا طبيب المنتخب أن هناك 13 لاعب مصاب، ثم تأكدنا أنهم 17 لاعب، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفنى.

وأضاف ماهر، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، طالبنا من المسئولين إعادة المسحة، وتم تسهيل كل شيء وبالفعل تم عزل اللاعيبين فى الفندق بطابق واحد، وغير المصابين ذهبوا للتدريب بقياة عبد الستار صبرى، ثم طلب كابتن ربيع ياسين أن يتحدث فى اجتماع مع المسئولين، لبحث عن حلول لهذه المشكلة، فقد تركنا القاهرة وجميع مسحتننا سلبية، ولكن حينما وصلنا إلى تونس لم نجر أى مسحات.

وتابع ماهر، ننتظر نتيجة المسحة الثانية للاعبين المصابين، وحاليا معنا 11 لاعب فقط، وإذا تأكد إصابة نفس العدد من اللاعبين، سنطلب تأجيل مباراة ليبيا، والأربعاء المقبل سنقوم بمسحة أخرى، وننتظر تراجع الأعداد.

وأردف ماهر، تأجيل مباراة واحدة فى البطولة أمر ليس صعبا، ولكن تأجيل البطولة هو الصعب، كل ما نتمناه أن يتراجع عدد المصابين حتى نتمكن من خوض المباراة، ولكن الحالة الصحية لجميع اللاعبين جيدة، فلم تظهر الأعراض على أى لاعب سوى واحد فقط، وتم عزله وحالته جيدة.

أخبار تهمك

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعليق زيدان على مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا

منذ أقل من ساعتين

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

08:28 م

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

09:31 م

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان