بالصورة .. تعرّف على مواعيد مباريات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

ومن المقرر أن يلتقي الخميس 17 ديسمبر كلاً من :



(1)- طنطا X بتروجت



(2)- الترسانة X المريخ

يخوض فريق الترسانة بقيادة علاء نوح مباراة صعبة ومرتقبة على أرضه أمام فريق المريخ البورسعيدي، بقيادة أحمد عبد العزيز، وشهدت الجولة السابقة تعادل الترسانة خارج ملعبه مع بتروجت، بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل المريخ على ملعبه مع السكة الحديد.

(3)- السكة الحديد X منتخب السويس يلتقي فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مع فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، في لقاء عنوانه - البحث عن الفوز الأول لكلا الفريقان - حيث يملك كلا منهما 3 نقاط من ثلاث تعادلات متتالية.

(4)- النجوم X الداخلية

يشهد ملعب النجوم في 6 أكتوبر، لقاء قوي يجمع فريق النجوم بنظيرة فريق الداخلية، ويدخل نادي النجوم اللقاء برصيد نقطة وحيدة من تعادله مع منتخب السويس، بينما خسر من المريخ ونادي زد، بينما يملك الداخلية نقطتين من التعادل مع النصر وبورتو بينما خسر من القناة 3-1.

(5)- بورتو X جمهورية شبين

يحل فريق جمهورية شبين ضيفاً على نادي بورتو في ملعب الجيش بالسويس، ويسعى كلا الفريقان لحصد الثلاث نقاط، ويسعى كلاهما لتحقيق الفوز الأول بالموسم الحالي، حيث سبق لبورتو تحقيق ثلاث تعادلات متتالية أمام منتخب السويس 1-1 ونادي زد 1-1 والداخلية 1-1، فيما خسر شبين من سرس الليان 0-1 ومن النصر 4-1 وتعادل مؤخراً مع القناة 1-1.

(6) القناة X الزرقا

يستضيف فريق القناة بقيادة تامر مصطفى، فريق الزرقا، بقيادة طارق الصاوي، في لقاء هام لكلا الفريقان، حيث يملك القناة 5 نقاط، بينما يملك الزرقا 4 نقاط، وله لقاء مؤجل مع طنطا.

(7) - النصر مع سرس الليان

يلعب فريق النصر بقيادة سيد عيد، مع فريق سرس الليان بقيادة أسامة حجاج، ويخشى النصر من مفاجآت الفريق السرساوي، الصاعد من القسم الثالث، ويملك النصر 5 نقاط، بالمركز الأول، فيما يملك سرس الليان 4 نقاط، يضعوة بالمركز السابع.

(8)- كوكاكولا مع زد

وتختتم تلك الجولة يوم السبت المقبل 19 ديسمبر، بلقاء يجمع كوكاكولا مع نادي زد، سيقام بالدفاع الجوي الفرعي.

ترتيب المجموعة الثانية

1- النصر 5 نقاط 2- بتروجت 5 نقاط 3- القناة 5 نقاط 4- زد 5 نقاط 5- الترسانة 5 نقاط 6- الزرقا 4 نقاط 7- سرس الليان 4 نقاط 8- المريخ 4 نقاط 9- كوكاكولا 4 نقاط 10- بورتو 3 نقاط 11- السكة 3 نقاط 12- منتخب السويس 3 نقاط 13- الداخلية نقطتين 14- طنطا نقطة 15- النجوم نقطة 16- جمهورية شبين نقطة













تنطلق مباريات الأسبوع الرابع لدوري القسم الثاني (المجموعة الثانية) التي تضم أندية القاهرة، يومي الخميس والسبت، حيث سيقام الخميس 17 ديسمبر ستة مواجهات هامة ومرتقبة، بينما يقام يوم السبت لقاء وحيد في ختام تلك الجولة الهامة.يستضيف فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال، نظيرة فريق بتروجت، بقيادة علاء عبد العال، ويدخل أبناء السيد البدوي، المواجهة القوية برصيد نقطة وحيدة من تعادل مع سرس الليان بالجولة السابقة، ولطنطا لقاء مؤجل مع الزرقا، بينما الفريق البترولي يملك 5 نقاط، بالمركز الثاني، بالتساوي مع النصر المتصدر.وخاض بتروجت 3 مباريات منذ بداية الموسم، تغلب خلالهم على كوكاكولا 3-0 وتعادل أمام السكة الحديد والترسانة بدون أهداف.