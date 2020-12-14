اتحاد الكرة: في انتظار المسحة الثانية للاعبي منتخب الشباب لتحديد إمكانية إقامة المباراة من عدمه

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل إصابة عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب بفيروس كورونا أثناء تواجدهم في تونس بتصفيات بطولة أفريقيا للشباب.

وقال "علي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن المسحة الأولى أثبتت إصابة 18 حالة من اللاعبين بالإضافة إلى المدير الفني من أصل 28 فردًا هو عدد أفراد البعثة المصرية المتواجدة في تونس حاليًا.

وأكد أن صحة اللاعبين أهم من الفوز والمشاركة في أي بطولة، مشيرًا إلى أن كل لاعبي المنتخب في حالة صحية جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض رغم إيجابية بعض المسحات وتم إجراء مسحة ثانية بشكل سريع وفي انتظار نتائج هذه المسحة لتحديد مدى إمكانية لعب المباراة غدًا أمام المنتخب الليبي من عدمه.

وأوضح أن إصابة لاعبي منتخب الشباب بفيروس كورونا حدثت في تونس وليس في مصر، مؤكدًا أن البعثة المصرية لم تطلب طائرة خاصة لإعادتهم للقاهرة، لافتًا إلى أنه إذا ثبتت سلبية مسحات اللاعبين ستقام المباراة غدًا في موعدها الطبيعي.

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