شاهد.. انهيار داليا البحيري في عزاء والدها اليوم (صور)

Advertisements

ظهرت الفنانة داليا البحيري في عزاء والدها المهندس محمود البحيري والذي أقيم اليوم بمسجد الشربتلي في التجمع الخامس.



وانهارت الفنانة داليا البحيري من البكاء في عزاء والدها اليوم،والذي توفى يوم الأربعاء الماضي.



وحرص على حضور عزاء والد الفنانة داليا البحيري، عدد من الفنانين منهم أشرف زكي، وهاني رمزي وماجد المصري وإلهام شاهين



.يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد.