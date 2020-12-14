شاهد.. انهيار داليا البحيري في عزاء والدها اليوم (صور)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة داليا البحيري في عزاء والدها المهندس محمود البحيري والذي أقيم اليوم بمسجد الشربتلي في التجمع الخامس.

وانهارت الفنانة داليا البحيري من البكاء في عزاء والدها اليوم،والذي توفى يوم الأربعاء الماضي.

وحرص على حضور عزاء والد الفنانة داليا البحيري، عدد من الفنانين منهم أشرف زكي، وهاني رمزي وماجد المصري وإلهام شاهين

.يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد.
شاهد.. انهيار داليا البحيري في عزاء والدها اليوم (صور)
شاهد.. انهيار داليا البحيري في عزاء والدها اليوم (صور)
شاهد.. انهيار داليا البحيري في عزاء والدها اليوم (صور)
شاهد.. انهيار داليا البحيري في عزاء والدها اليوم (صور)

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