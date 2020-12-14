القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رحب واحد من أهم أهداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط المارد الأحمر بالتوقيع مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق ستاندرليج البلجيكي، بناءً على رغبة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ويسعى موسيماني، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت تقارير صحفية، أن مهاجم مازيمبي الكونغولي السابق، أبدى موافقته المبدئية للرحيل إلى ملعب التتش، بعدما تلقى اتصالات من جانب المارد الأحمر، لاستطلاع رأيه.

ومن المنتظر أن يخاطب النادي الأهلي، نظيره البلجيكي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل معرفة الشروط الخاصة لرحيل اللاعب مع بداية العام الجديد.



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