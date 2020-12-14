بعد شطبه منها.. تعرف على أضرار السودان من وجوده في قائمة الإرهاب

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خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس سوى أول الطريق، فالمعركة التي استهلكت الكثير من المفاوضات والتنازلات والتسويات فضلا عن تعويضات بلغت 335 مليون دولار، انتهت بإعلان الولايات المتحدة شطب اسم السودان من هذه القائمة رسميا.



وأضاف تقرير قناة الغد، "يقدر إجمالي الأضرار التي تعرض لها السودان جراء وجوده في هذه القائمة منذ عام 1993 بنحو 300 مليار دولار".



وتابع التقرير: "كان الوجه الآخر لهذه الأضرار فقرا شاملا على المستوى الاجتماعي، وتراجعا اقتصاديا على المستوى الإنتاجي، وانهيارات متراكمة في البنى التحتية".



وورثت الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، كل هذا الوضع، كما ورثت إلى جانبه 60 مليارا من الديون التي عجزت البلاد عن تسديد أقساطها.



الخطوة التالية هي السعي لإعفاء البلاد من هذه الديون لكي يتاح لها اقتراض أموال جديدة، على أمل أن يجري توظيفها لإنعاش الاقتصاد وتوفير المستلزمات الضرورية لوقف التراجع واستئناف النمو.



ويتفق العديد من الخبراء على أن وضعا اقتصاديا ينطوي على معدل تضخم يزيد عن 200%، وبطالة تطال 8 ملايين قادر على العمل، بالإضافة إلى عجز المؤسسات الإنتاجية عن توفير الموارد، فإن السودان لن يقدر على الخروج من هذا الوضع من دون مساعدات خارجية.



ورغم الاعتقاد السائد بأن مساحة الأراضي الزراعية في البلاد تكفي لجعله سلة خبز للعالم العربي، فإن السودان لن ينتج قمحا يكفي احتياجات مواطنيه.







والخطط التي تضعها حكومة حمدوك تأخذ بنظر الاعتبار مشكلة تخلف الأقاليم التي كانت مسرحا للصراعات المسلحة، الأمر الذي يضيف أعباء سياسية لحماية اتفاق السلام.



فالمعركة في أولها والطريق طويلة، ولكن الخطوة الأولى أغلقت على الأقل ملف تراكم الأضرار.

