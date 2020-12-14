محامو القليوبية يعلنون تعليق الحضور أمام الدوائر الجزئية بالمحاكم

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قرر مجلس نقابة المحامين بجنوب القليوبية، وبعد الرجوع إلى الجمعية العمومية، تعليق الحضور أمام الدوائر الجزئية بالمحاكم التابعة لها، بدءا من الغد، بسبب ما وصفوه بسوء معاملة وممارسات أحد رؤساء الدوائر بمحكمة شبرا الخيمة.

وأوضح بيان صادر عن نقابة محامين جنوب القليوبية، اليوم الإثنين، أن القرار جاء بسبب سوء معاملة رئيس الدائرة الرابعة مدني جزئي لبعض المحامين، أثناء حضورهم الجلسات، بل وتحرير مذكرات ضدهم على خلاف الحقيقة "بحسب البيان"، منها مذكرة ضد أحد المحامين لعدم ارتدائه الكمامة.

وأشار البيان، إلى أن إمام الصديق أمين عام النقابة حاول التدخل لحل الأزمة وإبداء أسباب امتناع المحامين عن الحضور أمام رئيس الدائرة، لكن رد فعل القاضي كان مفاجأة إذ قام بتحرير مذكرة ضده تتضمن إخلاله بنظام الجلسة وتعطيل سير المرفق.

ولفت البيان إلى أن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا مع رئيس محكمة شبرا الخيمة وأطلعوه على ما جرى ووعد بحل الأزمة وحل مشكلة المذكرات التي حررها القاضي ضد المحامين، لكن لم تتخذ أية إجراءات تنفيذية في هذا الشأن حتى الآن، وهو ما حدا إلى إعلان تعليق الحضور بالدوائر.
محامو القليوبية يعلنون تعليق الحضور أمام الدوائر الجزئية بالمحاكم
محامو القليوبية يعلنون تعليق الحضور أمام الدوائر الجزئية بالمحاكم
محامو القليوبية يعلنون تعليق الحضور أمام الدوائر الجزئية بالمحاكم
محامو القليوبية يعلنون تعليق الحضور أمام الدوائر الجزئية بالمحاكم

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