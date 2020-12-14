توتنهام يجهز عرض مغري من أجل نجم يوفنتوس

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن توتنهام الإنجليزي يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد موقع TodoFichajes الإسباني أن توتنهام على إستعداد لدفع 63.6 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع باولو ديبالا.

وألمح الموقع الإسباني أن ديبالا اعترف برغبته في الاستمرار في يوفنتوس ولكن النجم الأرجنتيني أكد أن النادي الإيطالي لم يتفاوض مع موكله حتى الآن من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 2022.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن باولو ديبالا البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في صفوف يوفنتوس منذ عام 2015 وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 240 مباراة في جميع البطولات وسجل 97 هدفًا وصنع 38 هدف آخرين.

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