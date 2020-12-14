خالد عكاشة عن الهجوم على ميناء جدة: تطوير نوعي خطير

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قال العقيد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الهجوم الذي وقع اليوم على ناقلة النفط في ميناء جدة، يمثل تطورًا نوعيًا، وقدر عاليًا من الخطورة، كونه وصل إلى ميناء جدة شمالًا، رغم أن الخسائر محدودة.



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع على شاشة "ON" قائلًا: "تعودنا على مثل هذه النوعية من الهجمات جنوبًا في منطقة حدن بالقرب من محافظة " الحديدة " في اليمن، وحدثت عمليات استهداف من هذا النوع، لكن وصلها إلى جدة يدق ناقوس خطر، ويحمل مؤشرين: إما أنا الجماعة الحوثية الارهابية مدت أذرعها شمالًا وصولًا لميناء جدة، وإما أن الجماعات الارهابية المتعاونة مع الحوثي بدات تستخدم نفس عمليات الحوثي الإرهابية.



ولفت إلى ان مثل هذه العمليات يلقي بعبء أكبر على الدول المتشاطئة في ساحل البحر الاحمر في مقدمتها مصر والسعودية، فيما يخص قوات التأمين البحرية حيث أن الدولتين باتا مكلفتين بتوسيع المشاركة الامنية، فيما يخص حرية الملاحة وربما تحدث السعودية عن تأمين إمدادات البحر لكن الشق الملاحي مهمًا على طول الساحل ".



وأضاف: "سيبذل جهد كبير لقطع أيدي الاذرع الارهابية والحد من القيام بمثل هذه العمليات"، مؤكدًا أن إستخدام المراكب المفخخة جديدة وهي طرق قديمة كانت تستخدمها جماعة الحوثي في تنظيم القاعدة في الاجيال القديمة التي هاجمت المدمرة " بول "، وكانت عمليات إرهابية نوعية عبر تكتيك قديم حديث، تم إستدعائه من التاريخ والرصيد الارهابي من الماضي، خاصة مع تضييق الخناق على الحدود البرية لدول البر الاحمر مثل السعودية والسودان ومصر، وبالتالي تلجأ الجماعات الارهابية وسائل جديدة عبر المناورة لتثبت أنها قادرة على الاستمرار في عملياتها الارهابية ".



