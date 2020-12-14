مصطفى بكري: المواطن المصري هو الفائز الأول في انتخابات مجلس النواب

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وجه الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الشكر للمواطن المصري خاصة فيما يتعلق بنسبة المشاركة الملائمة في انتخابات مجلس النواب.



وقال "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن المواطن المصري هو الفائز الأول في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المواطن المصري يستحق التقدير؛ نظرًا لوعيه الشديد أثناء عملية التصويت.



وأضاف أن المعارضة الوطنية حصلت على نسبة جيدة من مقاعد مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة، لافتًا إلى أن حزب مستقبل وطن حصل على الأغلبية في مجلس النواب بأكثر من 50 بالمائة.



وشددعضو مجلس النواب، على أن مجلس النواب الجديد سيكون به الرأي والرأي الآخر ويستطيع مواجهة التحديات في الفترة المقبلة.

