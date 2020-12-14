"قطاع الأعمال": بيع 9.2 ألف قنطار في مزادين للقطن بالشرقية والبحيرة

مع قرب نهاية الموسم الحالي لجني القطن، تم بيع كمية 9.2 ألف قنطار في أحدث مزادين بمحافظتي الشرقية والبحيرة وذلك ضمن منظومة التداول الجديدة.





وتمت ترسية المزادين على 4 شركات من القطاع الخاص هي: ابومضاوي، الكان، المجد، الإخلاص، بأسعار تراوحت بين 2350 و2500 جنيه للقنطار الواحد بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافي.





وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء فى مراكز للتجميع.. وتسليم المزارعين أكياس من الجوت بموجب بطاقة الحيازة الزراعية.. ويتم إجراء مزادات على الأقطان بمشاركة شركات القطاع الخاص بما يضمن سعر ملائم للمزارعين وتحسين جودة ونظافة القطن، وذلك تمهيداً لتداول القطن من خلال البورصة السلعية مستقبلا.