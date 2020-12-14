مريض السمنة الذي وجه السيسي بعلاجه: "فقدت 80 كيلو وبشكر الريس"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمود سمير، مريض السمنة المفرطة الذي وجه الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، إن وزنه 180 كيلوجرام، أي أنه فقد 80 كيلوجرام خلال 3 شهور ماضية، موجها الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأوضح محمود سمير، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أنه يتناول علبة زبادي في اليوم فقط.

فيما قالت مدام أية، زوجة المريض محمود سمير، إن صحة زوجها محمود سمير أصبحت افضل، موجهة الشكر للفريق المعالج لحالة زوجها.

وقال الدكتور خالد جودت، استشاري جراحات السمنة المفرطة، إن محمود سمير مريض السمنة المفرطة سوف سيصل إلى وزن مثالي خلال الفترة المقبلة، ولكن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت، معقبا: "متفائل خيرا أننا نقدر نوصله لـ 100 كيلو خلال الفترة القادمة".

ونوه استشاري جراحات السمنة، بأنه لابد أن يتوقف نهائيا عن التدخين، خاصة أنها تؤثر على عمليات المعدة، لافتًا إلى أن محمود سمير الآن أصبحت صحته أفضل.

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